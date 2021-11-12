В омском парке 30-летия ВЛКСМ снесут три незаконных кафе

Омская мэрия заявила о планах снести три самовольно поставленных в парке заведения. Фото: ВКонтакте

Городские власти продолжают борьбу с незаконно установленным объектами. Вслед за киосками свой взгляд в мэрии устремили на зеленые зоны Омска. В парке имени 30-летия ВЛКСМ планируется снести сразу три кафе, владельцы которых построили их там самовольно. Об этом стало известно на заседании в горсовете.

- Сейчас проводятся работы по сносу сразу трех кафе в парке. Собственники этих заведений долго уклонялись от добровольного сноса. Мы сейчас подбираем подрядчиков для демонтажа этих незаконных строений. Поэтому кафе повторят судьбу "Дубравушки" у кинотеатра "Маяковский", - отметил директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня.

Это значит, что строения власти снесут своими силами. А потом выставят собственникам счет, который им придется оплатить. Земельные участки под бывшими самовольными кафе вернуть парку.