В октября омичи дышали взвешенными частицами сероводородом

От выбросов с промышленных предприятий страдали жители Октябрьского округа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрь выдался относительно спокойным по загрязнению воздуха. Во всяком случае, на резкие запахи омичи жаловались сравнительно немного. Специалисты Обь-Иртышского УГМС подвели итоги по мониторингу и пришли к выводу, что в целом по городу наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха.

- В течение месяца в атмосферном воздухе зарегистрированы превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ (ПДК), установленной Главным государственным санитарным врачом РФ: взвешенных веществ - 1 случай, сероводорода - 1 случай, - отметили синоптики.

За месяц в Октябрьском округе преимущественно фиксировали выбросы от промышленных предприятий, а в Советском, Кировском и Ленинском фоновые городские выбросы в жилых районах.