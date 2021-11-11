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Общество11 ноября 2021 14:41

После задымления в омском детском саду назначили проверку

К счастью, обошлось без пожара
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Спасатели эвакуировали детей и персонал из-за задымления.

Спасатели эвакуировали детей и персонал из-за задымления.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня срочно эвакуироваться пришлось детям и персоналу детского сада №81 в районе Нефтяников. По зданию неожиданно распространился дым. Персонал сообщил о случившемся в МЧС. После эвакуации спасатели осмотрели здание и признаков пожара не нашли. Дым распространился из электрощитка. По предварительным данным, все произошло из-за замыкания проводки.

Инцидентом заинтересовались и в прокуратуре. Ведомство уже назначило проверку.

- В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка соблюдения должностными лицами образовательной организации, а также органов контроля, требований законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних при нахождении в образовательном учреждении, - рассказали о цели проверки в ведомстве.