Этой зимой в Омске зальют 152 катка

Омичи смогут покататься на коньках не только на больших катках, но и на хоккейных коробках во дворах домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омск понемногу приходит зима. Уже на следующей неделе значительно похолодает, пойдет снег. Власти уже объявили конкурс на установку новогодних украшений. Неотъемлемой частью новогодних забав для многих является катание на коньках. В этом году в Омске появится 152 ледовые площадки.

Как уточнили в мэрии, 93 из них – хоккейные коробки во дворах многоквартирных домов, 45 площадок зальют на территории школ и еще 14 катков на открытом воздухе будут работать для массового катания. Там для посетителей оборудуют теплые раздевалки, прокат коньков и горячее питание. За хоккейными коробками будут следить всю зиму.

- Заливать лед на придомовых хоккейных площадках и очищать их от снега будут ответственные специалисты. Работать на объектах они будут до конца зимнего сезона. Сотрудники будут обеспечены необходимым инвентарем, - отметили в департаменте культуры Омска.