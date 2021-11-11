Райффайзенбанк заработал 30,6 млрд руб. за 9 месяцев 2021 года по результатам МСФО

Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

Чистая прибыль за девять месяцев 2021 года выросла на 9,1% г/г и достигла 30,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 23,1% за 9 месяцев 2021 г. и 27,2% за 3кв. 2021 г.

Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,2% за 9 месяцев 2021 года и 33,5% за третий квартал этого года.

Общий объем валового кредитного портфеля вырос на 12,1% г/г преимущественно за счет роста портфеля кредитов, выданным среднему бизнесу (+30,4% г/г) и розничного кредитования (+10,8% г/г). Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 12,1% г/г, тогда как объем средств на текущих счетах юридических лиц вырос на 14,0% г/г.

Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2021 года составила 30,6 млрд руб. (рост на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). В третьем квартале банк заработал 11,7 млрд руб. (+27,3% г/г и + 13,2% кв/кв). Рентабельность капитала (ROE) после уплаты налогов составила 23,1% за 9 месяцев 2021 года и 27,2% за третий квартал.

Чистый процентный доход вырос на 1,6% г/г за 9 месяцев 2021 года и составил 44,3 млрд руб. В третьем квартале чистый процентный доход составил 15,8 млрд руб., что на 8,2% превышает показатель третьего квартала предыдущего года и на 7,1% выше значения за предыдущий квартал.

Чистая процентная маржа составила 4,7% за первые девять месяцев 2021 года по сравнению с 5,0% за аналогичный период 2020 года. С учетом корректировки на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, чистая процентная маржа составила 4,5% за девять месяцев 2021 года по сравнению с 4,7% за первые девять месяцев прошлого года. В 3кв. 2021 чистая процентная маржа составила 5,0% (4,8% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ), по сравнению с 4,7% во 2кв. 2021 (4,5% с поправкой на реклассификацию отчислений в ФОСВ).

Чистый комиссионный доход вырос на 17,8% г/г за 9 месяцев 2021 года. В 3кв. 2021 г. чистый комиссионный доход вырос на 23,1% г/г и 13,0% кв/кв.

Торговый результат1 составил 4,3 млрд за 9 месяцев 2021 года и 1,6 млрд за третий квартал.

Расходы на создание резервов составили 3,7 млрд рублей и 1,5 млрд рублей за 9 месяцев 2021 г. и 3кв. 2021 г. соответственно. Стоимость риска (CoR) по итогам этих периодов составила 0,5% и 0,7%.

Операционные расходы выросли на 3,9% г/г за 9 месяцев 2021 года. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 37,2% по итогам 9 месяцев 2021 г. В 3кв. 2021 г. отношение операционных расходов к доходам составило 33,5% (с поправкой на отчисления в ФОСВ).

Совокупные активы выросли на 2,7% г/г и снизились на 0,3% кв/кв по состоянию на конец 9 месяцев 2021 года.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 12,1% г/г и 6,5% кв/кв и составил 951 млрд рублей. Положительная динамика в годовом сопоставлении связана с портфелем кредитов, выданных среднему бизнесу (+30,4% г/г) и розничным кредитованием (+10,8% г/г).

Доля обесцененных кредитов составила 2,8% по состоянию на конец 9 месяцев 2021 года, снизившись на 46 б.п. г/г и 47 б.п. кв/кв.

Средства клиентов выросли на 7,5% г/г и на 2,1% кв/кв и составили 1 186 млрд руб. Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 12,1% г/г, но снизился на 1,4% кв/кв, тогда как объем средств на текущих счетах юридических лиц вырос на 14,0% г/г и на 8,5% кв/кв.

Соотношение кредитов и депозитов на 30.09.2021 составило 78,2% по сравнению с 75,0% на конец 3кв. 2020 г. и 74,9% на конец 2кв. 2021 г.

Собственный капитал составил 177 млрд рублей по состоянию на 30.09.2021, снизившись на 4,6% г/г, но показав рост в квартальном сопоставлении на 7,0% кв/кв.

Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.22 по состоянию на 1 октября 2021 года составили 11,0% и 11,8% соответственно (при нормативных минимумах 8,0%* и 9,5%*). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 14,7% (при нормативном минимуме 11,5%*).