Омские общественники рассказали о Всероссийской переписи населения

- Сегодня ветераны боевых действий принимают активное участие в переписи населения. Кто-то давно сделал это через портал Госуслуг, кто-то еще дожидается переписчика домой, но все убеждены, что это очень важно и необходимо для будущего нашей страны. Полученная в результате переписи информация о социально-демографических и экономических характеристиках населения позволит органам власти понять, как реализуются программы развития нашего общества. Данные переписи окажут большое влияние на социальную и региональную политику. Из новшеств хочется положительно отметить ту информационную кампанию, которая проходит сейчас. Все граждане от мала до велика знают, что сейчас проходит перепись населения, какими способами можно переписаться и как должен выглядеть переписчик. Это особенно важно для людей старшего поколения, так как данная информация позволит отличить переписчика от мошенника, – поделился руководитель Омской региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Алексей Мельников.

Куаныш Елеутаев, председатель общественной организации «Казахи Омска», отметил:

- Итоги последней переписи населения 2010 года показали, что на территории Омска проживает почти 37 тысяч казахов (3,4 % от всего населения города). Раньше в графе «национальная принадлежность» можно было указать только одну национальность. Именно тогда большинство людей столкнулось с проблемой выбора. Например, мама – русская, папа – казах, в семье чтут традиции двух этих народов и человек считает себя наполовину русским, наполовину казахом. И какую национальность ему выбрать? В этом же году эта проблема решена. Теперь можно написать 2 и более национальности, а также указать свой родной язык, тот на котором ты общаешься с семьей, друзьями, общиной. Родной язык также можно указать не один, ведь у нас много граждан, которые говорят на нескольких языках и считают их родными. Также хочу отметить, что в электронном виде вопросы переписного листа переведены на 10 языков. Любой из них можно выбрать при заполнении переписного листа на Госуслугах. На эти же языки переведены переписные документы, которые помогут переписчикам в опросе жителей страны, не владеющих русским языком.

О том, как молодое поколение участвует в переписи населения рассказала Сюзанна Егиян, президент Омского регионального молодежного общественного движения «Омская молодежь»:

- Здорово, что основной акцент в этом году сделан на применении современных технологий. Впервые каждый житель страны может самостоятельно переписаться через интернет на портале Госуслуг. Я именно так и сделала, это довольно просто, удобно и не занимает много времени. Такой цифровой подход как никогда актуален и очень важен, ведь сегодня для молодежи Интернет-пространство является неотъемлемой частью их жизни.

Кроме того, подробные результаты переписи будут впервые доступны всем жителям России на базе специальной BI-платформы. Это очень актуально для студентов, так как теперь при подготовке своих курсовых и дипломных работ они смогут опираться на этот достоверный источник, а не искать по крупицам информацию в Интернете.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проводится на территории России с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Перепись на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/342164/2) продлена до 14 ноября 2021 года. В переписи могут участвовать граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ.