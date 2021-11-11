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Общество11 ноября 2021 12:21

Ковидом в Омской области заболели 586 человек за сутки

Заболеваемость снова начала понемногу расти
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске продолжает распространяться коронавирус.

В Омске продолжает распространяться коронавирус.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Три дня с начала недели в Омске не росла заболеваемость коронавирусом. Фиксировали одно и тоже число заразившихся, но сегодня цифры снова немного подросли.

По последним данным Роспотребнадзора в Омской области за сутки заболели ковидом 586 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 103 388 человек.

В последнее время подросли и показатели выздоровевших. За последние сутки медики выписали 462 человека. За все время наблюдений удачно переболели ковидом 80 102 человека.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки от ковида в регионе умерли 10 человек, а общее число умерших с этим диагнозом составило 2 583.