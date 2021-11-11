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Общество11 ноября 2021 12:17

Тренер ХА «Авангард» Никита Маслаков призвал омичей присоединиться к всероссийской переписи

Данные переписи помогут развитию социальных программ, считает спортсмен.
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Спортсмен призвал омичей присоединиться к всероссийской кампании.

До окончания переписи населения осталось всего несколько дней. Пройти ее можно до 14 ноября в любом МФЦ и дистанционно – на официальном портале Госуслуг. О том, почему в оставшиеся дни важно успеть принять участие в кампании, рассказал чемпион России по флорболу, тренер отдела массового хоккея омской академии «Авангард» Никита Маслаков.

– Перепись населения – важная тема. Ее данные помогут развитию многих социальных программ. В том числе проекту по развитию массового хоккея от академии «Авангард». Это доступная программа, которая позволяет всем желающим попробовать себя в этом виде спорта, – отметил Никита. – В этот раз пройти перепись можно и в цифровом формате, кампания стала доступнее. Я всех призываю быть активнее, зайти на сайт Госуслуг и заполнить анкету. Так мы вместе сможем сделать жизнь в стране лучше.

Отметим, что предварительные итоги переписи станут известны уже в апреле 2022 года, окончательные – в декабре.