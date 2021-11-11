В день 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевского состоялось возложение цветов к памятнику великому писателю

Сегодня, 11 ноября, у памятника Ф.М. Достоевскому собрались представители органов исполнительной власти, деятели культуры, а также студенты, преподаватели, сотрудники ОмГУ. Новая традиция – отмечать день рождения великого русского писателя, чье имя носит Омский классический университет, у подножия его памятника – была заложена два года назад.

«Омск в этом году вместе с Москвой и Санкт-Петербургом оказался в центре событий, посвященных 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Но именно здесь, в Омске, сформировались его суждения, его отношение к людям и к жизни, что нашло свое отражение во всех его произведениях», - сказал, обращаясь к собравшимся, Губернатор Омской области Александр Бурков.

Глава региона напомнил о том, как много было сделано в Омске к юбилейной дате. Был проведен капитальный ремонт комендантского дома, в котором ныне располагается Омский литературный музей им. Ф.М. Достоевского. Состоялся фестиваль «Золотая маска» в Омске», где зрители увидели лучшие спектакли по произведениям классика. А вчера на сцене любимого омичами Драматического театра «Галерка» открылся I Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск».

Омский государственный университет с 2004 года носит имя Федора Михайловича Достоевского. Поэтому в своей речи исполняющий обязанности ректора университета Роман Смелик напомнил о взглядах писателя на университетское образование: «Думаю, что имя Ф.М. Достоевского особенно подходит именно для университета. В юности он мечтал о поступлении в университет, но судьба распорядилась иначе, и он получил великолепное военно-инженерное образование.

Федор Михайлович Достоевский справедливо утверждал, что для будущего России необходимы «университетские города», которые будут готовить не просто «специалистов», а «людей нравственных, духовных».

Сегодня нам, людям XXI века, рубежного переходного времени необходим живой диалог с наследием Достоевского, ведь невозможно строить свое будущее, не изменяясь, не совершенствуя способы общения, понимания бытия. И особенны актуальны сегодня слова великого писателя: «Мир надо переделать, начнем с себя».

В рамках юбилейных мероприятий в Музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля сегодня пройдет торжественное открытие II Международной научной конференции «Достоевский в смене эпох и поколений», организатором которой выступает ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. В ней примут участие более сотни ученых из России, Украины, Молдовы, Азербайджана, Словении, Сербии, Австрии, Румынии, США, Италии, Испании, Казахстана – исследователи жизни и творчества великого писателя.

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