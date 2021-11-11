За год в Омске в пожарах из-за сигарет погибли 30 человек

Пожары из-за неосторожного курения произошли за год 128 раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как рассказали в МЧС России по Омской области, за год спасатели потушили 128 пожаров, причиной которых стали непотушенные сигареты. Из таких пожаров смогли спасти 101 человека, но, к сожалению, погибли в них 30 человек.

До круглой цифры статистику довел один из омичей, который сегодня ночью решил покурить в постели. Пожар произошел в пятиэтажке на улице Бетховена около 2:30 ночи. После пожара закопчены стены квартиры, сгорели диван и другие вещи. Хоть площадь пожара и составила всего 5 квадратных метров, один человек погиб, а второй получил серьезные травмы.

Спасатели еще раз напоминают омичам об опасности курения в постели или кресле. Крупного пожара может и не случиться, но человек все равно задохнется от выделений угарного газа.

- Собравшись покурить, человек садится в кресло или ложится в постель и засыпает, не контролируя свои действия. При этом роняет окурок на постель или кресло, в дальнейшем происходит тление ткани, набивки и выделяется угарный газ. Надышавшись, человек, погибает. После этого его находят в безжизненном состоянии с небольшим прогаром рядом с ним, - объясняют специалисты МЧС.