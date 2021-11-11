Омичка потеряла два миллиона от продажи квартиры на инвестициях

Омичка самостоятельно перевела мошенникам все свои накопления. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омичка сама позвонила мошенникам, увидев рекламные посты об инвестициях в соцсетях. Женщину не смутили обещания быстрых заработков, поэтому она перешла на сайт и заказала звонок куратора. Вскоре ей перезвонил мужчина, представившийся старшим финансовым аналитиком. Он убедил омичку открыть счет и положить на него 10 тысяч. Всего за несколько дней сумма на счету выросла в несколько раз. Женщина воодушевилась и согласилась на предложение аналитика инвестировать по крупному. Для получения прибыли нужно было вложить не меньше 1,5 миллионов. Омичка недавно продала квартиру, поэтому располагала даже большей суммой. Чтобы заработать она отдала мошенникам более 2 миллионов рублей.

В полицию омичка обратилась только после того, как не смогла получить дивиденды и связаться с инвесторами. По факту мошенничества сейчас проводится расследование, возбуждено уголовное дело.