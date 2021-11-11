На благоустройство территории вокруг «Арены Омск» потратят 100 миллионов

В Омске планируют не только построить "Арену", но и благоустроить прилегающие к ней территории. Фото: пресс-служба министерства спорта Омской области

В Омске определили компанию, которая займется благоустройством части территорий вокруг новой «Арены Омск». Сейчас стадион еще не достроили, но работы активно ведутся. Сдать «Арену» планируют в сентябре. К этому же времени подрядчик должен будет закончить и работы по благоустройству.

По данным сайта госзакупок, работы проведет фирма «Континент». За 97,4 миллиона должны обустроить тротуары и велодорожки по периметру, там же высадить 70 крупномерных деревьев и 1700 кустарников, проведут линию освещения. На выполнение работ у компании будет около 5 месяцев.