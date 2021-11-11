Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 8:57

После дождей и тепла омичей ждут снег и морозы до -20 градусов

Погода скоро окончательно повернет на зиму
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Температура окончательно упадет ниже нуля на следующей неделе. Можно будет ждать снег, который не растает.

Температура окончательно упадет ниже нуля на следующей неделе. Можно будет ждать снег, который не растает.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодняшнее утро встретило омичей гололедом после морозной ночи и дождем. Несмотря на это погоду пока обещают довольно теплую, до +2 градусов. К выходным похолодает до 0 градусов, а вот в начале следующей недели все резко изменится.

В Омск придут холода, гораздо более характерные для середины ноября. Синоптики прогнозируют постоянные снегопады и понижение температуры. В понедельник 15 ноября днем ожидают до -4 градусов, а во вторник до -10. Настоящие морозы ударят ночью, прогнозируют до -20 градусов. По долгосрочным прогнозам, после этого в городе температура окончательно опустится ниже нуля. Можно рассчитывать на то, что со следующей неделе в Омске появится снег, который уже не растает.