После дождей и тепла омичей ждут снег и морозы до -20 градусов

Температура окончательно упадет ниже нуля на следующей неделе. Можно будет ждать снег, который не растает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодняшнее утро встретило омичей гололедом после морозной ночи и дождем. Несмотря на это погоду пока обещают довольно теплую, до +2 градусов. К выходным похолодает до 0 градусов, а вот в начале следующей недели все резко изменится.

В Омск придут холода, гораздо более характерные для середины ноября. Синоптики прогнозируют постоянные снегопады и понижение температуры. В понедельник 15 ноября днем ожидают до -4 градусов, а во вторник до -10. Настоящие морозы ударят ночью, прогнозируют до -20 градусов. По долгосрочным прогнозам, после этого в городе температура окончательно опустится ниже нуля. Можно рассчитывать на то, что со следующей неделе в Омске появится снег, который уже не растает.