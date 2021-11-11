Дорогу по улице Чехова в Омске сдадут до конца ноября

Работы по строительству дороги проходят даже в морозные дни с применением специальных технологий. Фото: Влад КОМЯКОВ

О строительстве дороги на улице Чехова, которая находится недалеко от остановки «Дом Туриста», заговорили в начале года. Она должна соединить улицы Щербанева и Краснофлотскую. До ее строительства участок мимо жилого дома водителями приходилось проезжать по двору, что создавало неудобства и аварийные ситуации.

Сейчас строительство дороги почти закончено. В мэрии сообщала, что объект готов на 80% процентов. Основные работы по асфальтированию там завершены, сейчас проходит этап благоустройства.

- В настоящее время уже выполняется благоустройство, основные работы по асфальтированию проезжей части завершены. Подрядчик применил технологию устройства асфальтобетонной смеси с применением специальных добавок, которые позволяют укладывать покрытие при пониженных температурах, - отметила начальник отдела контроля за ходом строительства линейных объектов департамента строительства администрации Омска Татьяна Дранова.

На газонах вдоль дороги подрядчики посеют траву и высадят 60 деревьев и кустарников. Также вдоль новой дороги появятся 19 больших и 11 маленьких фонарей. Сдать дорогу планируют до конца ноября.