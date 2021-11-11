АО «ТГК-11» получило паспорт готовности к отопительному сезону

АО «ТГК-11» успешно прошло оценку готовности к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов. Накануне компания получила основной документ – паспорт готовности. Это значит, что теплотехническое и электрическое оборудование способно обеспечивать максимальные нагрузки в осенне-зимний период. Паспорт готовности выдан на основании решения Минэнерго России (приказ от 03.11.2021 № 1191).

По результатам оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов индекс готовности АО «ТГК-11» составил 1,0, что означает «Готов».

Каждый год АО «ТГК-11» выполняет большой комплекс мероприятий по подготовке основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений к работе в зимний период. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионе, в межотопительный период в полном объеме выполнены ремонтные работы, проведены диагностика и испытания оборудования по выработке и передаче электрической и тепловой энергии. В целях снижения расходов топлива проведена модернизация и повышение эффективности оборудования на станциях.

На инвестиционную и ремонтную программы 2021 года АО «ТГК-11» направлено порядка 3 млрд рублей. Комплекс мероприятий, выполненный в рамках ремонтной и инвестиционной программ, позволит обеспечить надежное энерго- и теплоснабжение региона, а также планомерно снижать воздействие объектов компании на окружающую среду.

- Можно с уверенностью сказать, что все структурные подразделения компании готовы к наступившему отопительному сезону. Эффективность и надежность теплоэлектростанций подтверждена высокой оценкой Минэнерго России, - отметил генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.