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Общество11 ноября 2021 7:09

Дом в Нефтяниках, где обвалилась часть стены, отремонтируют до конца года

Там должны не только восстановить фасад, но и провести капитальный ремонт
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дом, где дважды за год обвалилась стена, все же отремонтируют. Сроки установили до конца года.

Дом, где дважды за год обвалилась стена, все же отремонтируют. Сроки установили до конца года.

Фото: ВКонтакте

Весной в соцсетях жители дома №53 по улице 20 Партсъезда пожаловались на то, что их дом буквально рушится. Из стены около окна первого этажа вывалились кирпичи. Они засыпали и пешеходную дорожку, которая проходила вблизи дома. Тогда кирпичи убрали, но ремонт не провели. Летом в том же месте кладка обвалилась повторно. Внимание на проблему жильцов обратили в прокуратуре.

Первый суд отказал в иске, приняв во внимание доводы Фонда капитального ремонта о том, что провести ремонт здания можно только в следующем году. С этим решением не согласились в прокуратуре и подали апелляцию. На этот раз суд встал на сторону истцов и признал, что разрушение кладки может нести реальную угрозу здоровью граждан и их имуществу. Поэтому суд постановил провести капитальный ремонт дома до 31 декабря 2021 года. Обязательно нужно будет восстановить фасад.