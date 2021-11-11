На Омск надвигаются морозы до минус 20 градусов

Будет морозно. Фото: ВКонтакте

Не сдается осень в Омске. В регионе держится довольно теплая погода для этого времени года. Однако уже на следующей неделе в Омск придет настоящий сибирский мороз. Похолодает очень резко.

После теплых выходных с плюсовой погодой в регионе будет холодной. На ночь 16 ноября синоптики обещают мороз до -20 градусов. Днем будет чуть теплее - до -10...-12.

Однако такая погода продержится всего лишь пару дней. Уже к следующим выходным в Омске снова потеплеет. На 19 и 20 ноября прогнозируют всего лишь 0...-1 днем. Но при этом ожидаются различные осадки: дождь, мокрый снег. В целом омичей ждет довольно сырая погода в ближайшую неделю.