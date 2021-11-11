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Происшествия11 ноября 2021 6:45

На Омск надвигаются морозы до минус 20 градусов

Правда, потом снова потеплеет
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Будет морозно.

Будет морозно.

Фото: ВКонтакте

Не сдается осень в Омске. В регионе держится довольно теплая погода для этого времени года. Однако уже на следующей неделе в Омск придет настоящий сибирский мороз. Похолодает очень резко.

После теплых выходных с плюсовой погодой в регионе будет холодной. На ночь 16 ноября синоптики обещают мороз до -20 градусов. Днем будет чуть теплее - до -10...-12.

Однако такая погода продержится всего лишь пару дней. Уже к следующим выходным в Омске снова потеплеет. На 19 и 20 ноября прогнозируют всего лишь 0...-1 днем. Но при этом ожидаются различные осадки: дождь, мокрый снег. В целом омичей ждет довольно сырая погода в ближайшую неделю.