Омичей предупредили о ледяном снеге и похолодании до -15 градусов

Омичам пообещали ухудшение погоды.

Погода в Омске пока остается довольно переменчивой. Еще в начале недели было сухо и прохладно, а в середине потеплело и пошел снег. Омичей предупредили, что осадки могут носит смешанный характер, по данным синоптиков в городе может пройти ледяной снег.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о неблагоприятных погодных явлениях и просят соблюдать осторожность на дорогах. Это же относится и к пешеходам.

Пока в Омске будет плюсовая температура, но уже к выходным похолодает. Уже в пятницу 12 ноября синоптики обещают -5 градусов днем и до -15 ночью. Такая тенденция сохранится до конца недели. Прогнозируют и осадки, но уже преимущественно в виде снега.