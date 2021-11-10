Умершая педагог омской медакадемии не была привита, а предъявила поддельный сертификат

ФОТО: msk-osma.ru

В конце октября от ковида умерла преподаватель Ольга Широкова. Она была доцентом кафедры акушерства и гинекологии № 1 омской медакадемии. Вопрос возник у студентов вуза, ведь Ольга Широкова была на общем фото, где снимались все вакцинированные педагоги ОмГМУ.

- Вы упорно говорите, что никто из привитых сотрудников не умер от ковида. В таком случае вызывает недоумение присутствие фото одного из погибших преподавателей на еженедельном коллаже с подписью "Мы привились! А ты?!" - написал в группе вуза в социальных сетях один из студентов.

Как выяснилось, педагог все же не была привита. Как дали понять в вузе, сертификат о вакцинации у нее был поддельным.

- По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование. Оно, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при её наличии). Ранее работник, о котором Вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется, фото этого работника было удалено и из коллажа, - ответил проректор по региональному развитию здравоохранения Николай Анатольевич Николаев.

По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при её наличии). Ранее работник, о котором Вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке, после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется, фото этого работника было удалено и из коллажа.ивку.