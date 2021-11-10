Под Омском легковушка врезалась в пассажирский автобус

В аварии пострадали женщина и маленький ребенок. Фото: пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня ранним утром под Омском произошла серьезная авария. В 8:30 вполицию по Кормилоскому району поступило сообщение о ДПТ автобуса и легковушки.

На месте выяснили, что 39-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал по дороге «Кормиловка-Победитель». В районе 6 километра он не справился с управлением и столкнулся с ПАЗом.

Пострадали пассажиры отечественной легковушки, 41-летняя женщина и 3-летняя девочка. Они попали в больницу. Автобус во время аварии двигался не по маршруту, поэтому в нем не было никого кроме 57-летнего водителя. Он не пострадал.

В Обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции в ходе поверки.