За комментарий в соцсетях омич заплатил 5 тысяч и выпустил опровержение

Омич в комментариях в Интернете обвинил предпринимателя в мошенничестве и поплатился за это. Фото: Евгения ГУСЕВА

Омичу пришлось заплатить за неосторожное высказывание в соцсетях. В суд обратился предприниматель, который в иске указал, что в одной из групп в соцетях комментатор написал ложную информацию о нем. Неизвестный утверждал, что предприниматель не выплачивает зарплату своим работникам и занимается мошенничеством.

Комментатором оказался 41-летний омич, который на предпринимателя никогда не работал, поэтому о реальном положении дел знать не мог. Суд рассмотрел дело, и обязал комментатора выпустить опровержение своим словам, а также возместить затраты на адвоката. Вот только выполнять решение суда омич не спешил, поэтому дело попало к судебным приставам. Как сообщили в ведомстве, за задержку омичу пришлось заплатить исполнительный сбор в размере 5 тысяч рублей. Только после этого он выпустил опровержение своему комментарию и заплатил предпринимателю за услуги адвоката