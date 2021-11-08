В Омске изменят порядок госпитализации ковидных больных

В Омске пациентов с ковидом начнут госпитализировать по-новому. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время 4 волны пандемии в Омской области снова встает вопрос эффективности работы скорой с ковидными пациентами. Раньше врачи после вызова к больному коронавирусом должны были связаться с диспетчером и узнать, в каких госпиталях есть места для госпитализации. Это занимало довольно много времени.

С сегодняшнего дня, 8 ноября, этот порядок изменится. У медиков скорой появятся планшеты, через которые медики смогут быстро узнать о наличии свободных мест в ковидных госпиталях, не связываясь с диспетчером, рассказал главный врач Скорой помощи Омска Максим Стуканов «СуперОмску».

- Будем надеяться, что все запланированное нами, получится. Сейчас идет первая стадия, самое начало, результаты можно будет наблюдать в ближайшие несколько недель, - отметил он.

За сутки в Омской области зафиксировали 584 случая заражения ковидом. 144 пациента пришлось отправить в больницу с тяжелыми симптомами.