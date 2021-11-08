В Омской области за сутки заразился 584 человек

В Омске продолжает расти количество заболевших от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области продолжает оставаться напряженной обстановка с коронавирусом. Несмотря на все ограничительные меры, количество зараженных продолжает расти, хотя темпы немного снизились. По последним данным, за сутки в Омской области прибавился 584 зараженный ковидом. Общее число заболеваний с начала пандемии теперь составляет 101 635 человек.

Выздоровели после выходных традиционно чуть меньше людей, за сутки выписали всего 200 человек. Общее число победивших ковид в регионе составило 78 730 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки умерли 12 человек. За все время пандемии от ковида умерли 2 550 человек.

По данным омского минздрава, в прививочной компании поучаствовали 756 956 человек, полностью привиты 567 015 человек.