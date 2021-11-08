Омские рыбаки вышли на лед после первых заморозков

Омичи открыли сезон зимней рыбалки. Фото: ВКонтакте

Начало предыдущей недели встретило омичей значительным похолоданием. По ночам температура могла опускаться до -20 градусов. За эти дни на омских реках, где течение было не таким сильным, успела образоваться небольшая корочка льда. После в город пришло потепление. Лед и снег немного подтаяли.

Несколько рыбаков уже вышли на неокрепший лед. Фото: ВКонтакте

По прогнозам синоптиков, в Омске снова похолодает, но не так сильно, чтобы лед окреп. Это не останавливает отчаянных омских рыбаков. Они уже вышли порыбачить на лед. Фотографиями из затона на «Зеленом острове» поделились омичи в соцсетях. Это место популярно у рыбаков не только летом, но и зимой. Там слабое течение, поэтому лед уже образовался. Он еще совсем тонкий и прозрачный, но рыбаков это не смущает. Они уже вышли на середину затона и расположились у лунок с удочками.