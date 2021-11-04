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Общество4 ноября 2021 4:35

После ремонта на Фрунзенском мосту в Омске изменили скоростной режим

Там уже устанавливают новые знаки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Грузовикам по мосту придётся ездить медленнее. Фото: 2ГИС

Грузовикам по мосту придётся ездить медленнее. Фото: 2ГИС

Этой осенью в Омске ремонтировали Фрунзенский мост. Это вызывало недовольство у водителей. Из-за уменьшения полос для движения на въезде и выезде с моста образовались пробки. Но сейчас ремонт подошёл к концу.

Параллельно с ремонтом бюджетное учреждение "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" провела испытания на мосту. На основе их результатов в департаменте транспорта приняли решение об изменении скоростного режима. Прежде всего это коснётся грузовых автомобилей. И енно для них решили ограничить скорость до 40 километров в час.

Как уточнили в мэрии сейчас на мосту устанавливают соответствующие знаки. Для других видов транспорта ограничения по скорости останутся прежними - 60 километров в час.