Из-за ковидных ограничений в Омске подростки смогут попасть в торговые центры только в сопровождении взрослых

С 4 ноября в торговые комплексы можно попасть только по QR-кодам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 2 ноября, в Омске прошел очередной оперштаб по противодействию коронавирусу. Главным вопросом, который обсуждали, стал возможный локдаун.

С 4 ноября в регионе почти повсеместно вводится пропускная система по QR-кодам. При этом сертификаты о прививках будут проверять у людей старше 18 лет. Подросткам придется ходить в общественные места в сопровождении взрослых.

– Для посещения торговых центров и торгово-развлекательных центров (за исключением расположенных в них продовольственных магазинов, аптек, салонов связи) необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение курса вакцинации или факт перенесенного заболевания, или результаты ПЦР-теста, действующего в течение 72 часов, в случае получения медотвода по состоянию здоровья. Согласно ранее введенным ограничениям, доступ несовершеннолетних в ТЦ И ТРЦ разрешен только в сопровождении взрослых, – говорится в заявлении областного оперштаба.