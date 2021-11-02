Главный санврач Омской области предлагает ввести QR-коды в саунах

Систему QR-кодов вводят с 4 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 ноября, в Омске проходит очередное заседание оперштаба по противодействию коронавирусу. Предыдущее было 26 октября. Тогда по предложению главы регионального Роспотребнадзора ввели пропускную систему по QR-кодам в кафе и развлекательных заведениях.

Однако ситуация с распространением ковида продолжает усугубляться. По данным минздрава, за минувшие сутки выявлено еще 536 заболевших. Для Омской области это абсолютный антирекорд за все время с начала пандемии. Кроме того, за сутки умерли еще 12 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Именно поэтому главный санитарный врач региона Александр Крига выступил с предложением усилить ограничительные меры. В частности с 3 по 8 ноября ввести локдаун, а после 8-го числа – пропуск в торговые центры только по QR-кодам.

Также во время оперштаба, по информации «СуперОмска», Крига предложил ввести пропускную систему и в саунах.