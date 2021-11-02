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Общество2 ноября 2021 13:59

В Омске с 8 ноября продлят маршрут автобуса №45

Изменения начнут действовать после окончания нерабочей недели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Автобус будет ходить значительно дальше.

Автобус будет ходить значительно дальше.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске для улучшения транспортного сообщения решили изменить маршрут движения автобуса №45. Большая часть маршрута останется неизменной. Но теперь автобус будет доезжать до микрорайона Ясная Поляна. Таким образам Ясная поляна через центр будет связана с Амурским поселком, сообщили с мэрии.

Планируют, что в будни в часы пик интервал движения автобуса составит 8-10 минут, а в выходные по 16 минут. Все льготы продолжат действовать на маршруте. Изменения выступят в силу с 8 ноября, сразу после окончания нерабочей недели.