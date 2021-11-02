В Новосибирске задержали беглого преступника из Омской области

Сбежавший заключенный пытался скрыться в соседнем регионе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летний заключенный, отбывавший наказание в Омской области, решил что 2,5 года в колонии-поселении – слишком долгий срок, и сбежал. Он воспользовался случаем вечером 26 августа, когда занимался благоустройством прилегающей территории.

Молодой человек самовольно покинул место заключения и подался в Новосибирск, где его задержали через несколько дней.

Побегом он существенно увеличил себе как срок заключения, так и его условия. С большой долей вероятности заключенного переведут в колонию с более строгими условиями содержания.

– Молодой человек в содеянном раскаялся, вину в совершении преступления признал в полном объеме, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Уголовное дело по существу рассмотрит Омский районный суд.