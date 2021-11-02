Ревакцинацию от ковида в Омске прошли уже 30 585 человек

В Омске ревакцинировались более 30 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напряженной остается ситуация с ковидом в Омске. Пока количество заразившихся растет каждый день. Недавно в городе ввели систему QR-кодов, которая заработала в учреждениях культуры. Теперь, чтобы попасть в театр или кино необходимо предъявить QR-код.

На фоне этого омичи стали активнее вакцинироваться. За сутки первую прививку поставили 6 499 человек. Всего первым компонентом привились уже 722 957 человек. Вторую прививку поставили 562 084 из них.

Также есть данные и по тем, кто проходит ревакцинацию. Повторно прививаться нужно через полгода после первой прививки. Ревакцинировались уже 30 585 человек.