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Общество2 ноября 2021 12:30

Ревакцинацию от ковида в Омске прошли уже 30 585 человек

Омичи стали чаще прививаться
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске ревакцинировались более 30 тысяч человек.

В Омске ревакцинировались более 30 тысяч человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Напряженной остается ситуация с ковидом в Омске. Пока количество заразившихся растет каждый день. Недавно в городе ввели систему QR-кодов, которая заработала в учреждениях культуры. Теперь, чтобы попасть в театр или кино необходимо предъявить QR-код.

На фоне этого омичи стали активнее вакцинироваться. За сутки первую прививку поставили 6 499 человек. Всего первым компонентом привились уже 722 957 человек. Вторую прививку поставили 562 084 из них.

Также есть данные и по тем, кто проходит ревакцинацию. Повторно прививаться нужно через полгода после первой прививки. Ревакцинировались уже 30 585 человек.