В областном минздраве подтвердили оборудование омской гинекологической больницы под ковидных пациентов

Часть коек в гинекологической больнице снабдят кислородным оборудованием. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне появилась информация о переоборудовании омской гинекологической больницы под ковидный госпиталь. В областном минздраве уточнили: речь идет о специальных койках для пациенток с COVID-19.

– Действительно, на территории учреждения ведется монтаж оборудования для подачи кислорода, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Также, как идет процесс подготовки к дальнейшему ухудшению эпидситуации еще в ряде учреждений. Пока омичи не поймут, что прививка – единственная мера к стабилизации процесса и выходу из пандемии, минздравом будут предприниматься все мероприятия для оперативного развертывания дополнительных койкомест.

Кроме того, уточняется, что на данный момент гинекологическая больница работает по профилю в штатном режиме. О введении в оборот каких-либо новых коек и изменении маршрутизации пациентов, обещают сообщить дополнительно.