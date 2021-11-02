Беременная омичка решила заработать продажей наркотиков

Омичку поймали во время оборудования закладок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До суда дошло дело 28-летней омички. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков их хранении.

Задержали омичку 12 мая 2021 года на улице Коммунальная. В это время она намеривалась сделать несколько закладок. При себе у омички нашли 12 свертков с синтетическими наркотиками массой более 18 граммов, также она показала места трех закладок, которые она успела сделать. Следователи выяснили, что омичка была беременна и имела на содержании 7-летнего ребенка. Часть наркотиков омичка должна была продать, а часть хранила для личного использования.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, омичка полностью признала свою вину в ходе следствия. Сейчас ее дело передали в Советский суд для рассмотрения по существу.