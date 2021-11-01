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Общество1 ноября 2021 12:46

В Омской области за сутки заразились ковидом 534 человека

Количество заболевших в регионе ставит рекорды с прошлой недели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске продолжают фиксировать более 500 заболевших ежедневно.

В Омске продолжают фиксировать более 500 заболевших ежедневно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным федерального Роспотребнадзора в Омской области снова выросло число заболевших ковидом за сутки выросло до 534 человек. За все время эпидемии коронавируса в регионе зарегистрировали 97 663 человека.

За сутки выздоровели 147 омичей. Эти показатели традиционно ниже после выходных. С начала пандемии в Омской области справиться в ковидом смогли 76 419 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. За сутки от ковида умерли 9 человек. За все время пандемии зафиксировали 2 473 летальных исхода.