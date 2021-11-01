За неделю в омском транспорте составили 140 протоколов на безмасочников

В Омске прошли рейды по выявлению безмасочников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 25 по 31 октября в Омске прошли рейды в общественном транспорте. Проверяющие выявляли нарушителей масочного режима. По итогам мероприятия в отношении 140 нарушителей возбудили административные дела. Материалы передадут в суд, безмасочникам грозят штрафы.

Также представители контролирующих органов провели профилактические беседы с еще 200 нарушителями.

Кроме того, сотрудники областных министерства региональной безопасности и Управления Роспотребнадзора проверили, как соблюдается масочный режим в аэропорту и на ж/д-вокзале.

– На продавцов, обслуживающих покупателей без масок, составлено 6 протоколов, – сообщает пресс-служба областного министерства региональной безопасности. – Теперь арендаторам грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что с начала пандемии в Омской области нарушителей масочного режима оштрафовали на 29 млн рублей, еще 15 млн штрафов получили индивидуальные предприниматели и юрлица.