Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
1 ноября 2021 9:10

За неделю в омском транспорте составили 140 протоколов на безмасочников

Им грозят штрафы
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Омске прошли рейды по выявлению безмасочников.

В Омске прошли рейды по выявлению безмасочников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 25 по 31 октября в Омске прошли рейды в общественном транспорте. Проверяющие выявляли нарушителей масочного режима. По итогам мероприятия в отношении 140 нарушителей возбудили административные дела. Материалы передадут в суд, безмасочникам грозят штрафы.

Также представители контролирующих органов провели профилактические беседы с еще 200 нарушителями.

Кроме того, сотрудники областных министерства региональной безопасности и Управления Роспотребнадзора проверили, как соблюдается масочный режим в аэропорту и на ж/д-вокзале.

– На продавцов, обслуживающих покупателей без масок, составлено 6 протоколов, – сообщает пресс-служба областного министерства региональной безопасности. – Теперь арендаторам грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что с начала пандемии в Омской области нарушителей масочного режима оштрафовали на 29 млн рублей, еще 15 млн штрафов получили индивидуальные предприниматели и юрлица.