Омичи смогут увидеть северное сияние, если повезет с погодой. Фото: омский планетарий

Необычное небесное явление смогут наблюдать омичи сегодня, 30 октября, ночью.

- Два дня назад на Солнце зарегистрирована мощная вспышка класса Х. За 4 последних года таких было всего 2. До нас буря солнечных частиц долетит к вечеру 30 октября, - отметили специалисты омского планетария.

Наблюдать за небесным явлением можно будет до полуночи при условии ясного неба. А вот здесь могут возникнуть проблемы. Судя по прогнозам синоптиков в Омске в это время установится довольно пасмурная погода. Именно в полночь прогнозируют осадки в виде снега.