Присяжные признали виновными обоих спортсменов-тувинцев, убивших земляка за нелюбовь к Омску

Окончательный приговор фигурантам вынесет судья. Фото: Архив "КП"

Напомним, все произошло 3 июля 2019 года. Двое уроженцев Тувы, выпускников омского института физкультуры отмечали со своим земляком его поступление в этот вуз.

Разговор в кафе, расположенном в парке 30-летия ВЛКСМ, неожиданно принял неприятный оборот 18-летний тувинец сообщил землякам, что Омск ему не понравился. Защищая честь нашего города, оппоненты – пьяные кандидат и мастер спорта – буквально забили парня насмерть.

Бойцов судили за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Одного из них суд присяжных признал виновным. Этот мужчина сейчас находится в изоляторе. Второго – невиновным.

Гособвинение добилось пересмотра этого вердикта. После новых, более детальных разбирательств, присяжные пришли к выводу о виновности обоих фигурантов дела.

– Обсуждение последствий вердикта состоится на следующем заседании, назначенном на 18 ноября 2021 года, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.