Движение по улице Добровольского перекроют до 30 ноября

Водителям еще месяц придется пользоваться объездом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске уже несколько месяцев водители не могут проехать по участку улицы Добровольского от Яковлева до Кемеровской. Там «ОмскВодоканал» проводит ремонт самотечного канализационного коллектора. Из-за трудностей в ремонте перекрытие уже продляли и должны были закончить работы к концу октября. Сегодня в администрации сообщили, что перекрытие продлится еще месяц. Новой датой окончания ремонта назвали 30 ноября.

В мэрии обращают внимание водителей на то, что объездные пути, как и раньше, будут организованы по улицам Кемеровская, Красный Путь, Орджоникидзе и Яковлева.