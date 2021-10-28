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Общество28 октября 2021 12:16

Движение по улице Добровольского перекроют до 30 ноября

Улица уже длительно время закрыта для проезда из-за ремонта
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Водителям еще месяц придется пользоваться объездом.

Водителям еще месяц придется пользоваться объездом.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске уже несколько месяцев водители не могут проехать по участку улицы Добровольского от Яковлева до Кемеровской. Там «ОмскВодоканал» проводит ремонт самотечного канализационного коллектора. Из-за трудностей в ремонте перекрытие уже продляли и должны были закончить работы к концу октября. Сегодня в администрации сообщили, что перекрытие продлится еще месяц. Новой датой окончания ремонта назвали 30 ноября.

В мэрии обращают внимание водителей на то, что объездные пути, как и раньше, будут организованы по улицам Кемеровская, Красный Путь, Орджоникидзе и Яковлева.