В Омске статуса природного памятника лишат 130-летнюю Белую иву

Дерево давно начало разрушаться от старости, теперь эти изменения признали необратимыми. Фото: 2 ГИС

В Омске решили лишить статуса природного памятника Белую иву у «Водоканала». Дерево в сквере 30-летия ВЛКСМ простояло 130 лет, а природным памятником она стала в 1980 году. Теперь ее лишают этого звания, сообщили в мэрии.

Такое решение приняли после обследования дерева комиссией ОмГПУ. Специалисты пришли к выводу, что разрушение дерева достигло необратимой стадии. По мнению комиссии, увядание носит естественный характер, а дерево утратило «природоохранную, рекреационную, эстетическую и научную ценность». Что дальше будет с деревом пока не известно.