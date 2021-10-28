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Общество28 октября 2021 8:28

В Омске статуса природного памятника лишат 130-летнюю Белую иву

Дерево находится в центре города рядом с главным офисом «ОмскВодоканала»
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дерево давно начало разрушаться от старости, теперь эти изменения признали необратимыми. Фото: 2 ГИС

Дерево давно начало разрушаться от старости, теперь эти изменения признали необратимыми. Фото: 2 ГИС

В Омске решили лишить статуса природного памятника Белую иву у «Водоканала». Дерево в сквере 30-летия ВЛКСМ простояло 130 лет, а природным памятником она стала в 1980 году. Теперь ее лишают этого звания, сообщили в мэрии.

Такое решение приняли после обследования дерева комиссией ОмГПУ. Специалисты пришли к выводу, что разрушение дерева достигло необратимой стадии. По мнению комиссии, увядание носит естественный характер, а дерево утратило «природоохранную, рекреационную, эстетическую и научную ценность». Что дальше будет с деревом пока не известно.