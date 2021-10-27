В Омске выпало рекордное количество осадков за 18 лет

Дождь, прошедший накануне в Омске, оказался самым сильным почти за два десятка лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувший вторник некоторые омичи столкнулись с типичной осенней проблемой – огромными лужами. Они образовались сразу на нескольких улицах и дорожным рабочим пришлось заниматься их откачкой. Многие омичи замечали, что дождь не был таким сильным, но оказалось, что осадки в тот день установили новый рекорд.

По данным Обь-Иртышского УГМС, предыдущий максимум 26 октября фиксировали 18 лет назад, в 2003 году. Тогда выпало 10,7 миллиметров осадков за сутки, а вчера этот же показатель достиг 11,7 миллиметров.

- Сегодня на территории Омской области погодные условия формируются под влиянием активного циклона и его атмосферных фронтов. В дальнейшем циклон будет смещаться на северо-восток, затягивая в свой тыл холодный воздух, - рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

В ближайшие дни температура существенно не изменится и останется около +5 днем, а ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов.