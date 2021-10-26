Омич зарезал брата и закопал его труп в колодце на 7 лет

В Омской области раскрыли убийство 7-летней давности. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратились местные жители села Сосновское. Они сообщили, что подозревают одного из местных жителей в убийстве. Основанием послужило исчезновение младшего брата мужчины еще 7 лет назад.

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, после проведения проверки, в засыпанном колодце во дворе дома сельчанина нашли скелет мужчины. В ходе следствия удалось установить, что кости принадлежат именно младшему брату подозреваемого. Убийство произошло еще в 2014 году 18 августа. Тогда братья устроили застолье, но в самый разгар завязался спор, переросший в серьезный конфликт. Старший схватил нож и ударил 36-летнего брата. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сбросил тело брата в колодец и засыпал землей.

Он никуда не сообщил о пропаже брата и рассчитывал, что это поможет избежать наказания. Первое время соседи тоже не задавали вопросов, но поверить в то, что мужчина незаметно уехал из села, не смогли, поползли слухи. Подозреваемый сознался в преступлении и сам указал на место, где спрятал тело. Теперь 49-летнему сельчанину грозит срок по статье «Убийство».