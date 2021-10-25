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Общество25 октября 2021 14:32

Омичам обещают сильный ветер и гололед

Об ухудшении погоды предупреждают МЧС и синоптики
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам пообещали сильный ветер.

Омичам пообещали сильный ветер.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Резкое похолодание нагрянет в Омскую область ближе к середине недели. На ночь синоптики передают до -12 градусов и снег с дождем, а из неблагоприятных явлений прогнозируют гололед.

Помимо всего, МЧС предупреждает омичей и об усилении ветра. Прогнозируют, что усилится ветер с вечера 25 октября и будет продолжаться до вечера 26 октября. Его скорость будет достигать 8-13 метров в секунду, а местами 15-20 метров в секунду. Штормового предупреждения нет, но в МЧС отмечают, что опасное явление, во время которого нужно быть внимательными и осторожными. На время неблагоприятных условий омичам рекомендуют убрать все вещи с открытых балконов и крыш, а также не стоять вблизи линий электропередач и рекламных щитов.