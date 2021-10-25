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Общество25 октября 2021 13:13

Ради колонок и чехлов для телефона омич разгромил ларек в торговом центре

Он не подозревал, что его снимает скрытая камера
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичу грозит 5 лет тюрьмы за украденные колонки.

Омичу грозит 5 лет тюрьмы за украденные колонки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах дерзкого ограбления разбирались омские полицейские. К ним обратился владелица точки по ремонту сотовых телефонов. Девушка рассказала, что утром обнаружила разбитое стекло и отсутствие товаров.

Вора удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Одна из них смотрела прямо на ларек, в ее объектив и попал 25-летний омич. Он не заметил камеры, поэтому неспеша отогнул створку ларька, разбил стекло и вынул все товары с витрины, до которых смог дотянуться. Он забрал несколько колонок, компьютерные мыши, коврики для них и чехлы для телефонов. Все это он продал прохожим и выручил 1,5 тысячи рублей.

Уже в полиции омич объяснил, что решил ограбить ларек, пока тот был закрыт. Камеры он не заметил. На омича завели уголовное дело за кражу, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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Омич ограбил ларек в торговом центре
Омич ограбил ларек в торговом центре