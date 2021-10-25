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Общество25 октября 2021 13:04

Омичам пообещали сохранить зарплату на время ноябрьских нерабочих дней

В нашем регионе они начнутся 30 октября и продлятся до 7 ноября
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Зарплату обещали сохранить всем отдыхающим. Правда, каким образом заставят это сделать руководство частных организаций, не сообщается.

Зарплату обещали сохранить всем отдыхающим. Правда, каким образом заставят это сделать руководство частных организаций, не сообщается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 25 октября, прошла пресс-конференция, организованная региональным минтруда и посвященная предстоящим нерабочим дням. Как почти по всей стране, в Омской области их будет девять – с 30 октября по 7 ноября включительно.

Там, где полный локдаун обеспечить не получится из-за технических особенностей производства, придется снизить до минимума число работающих очно сотрудников. При этом зарплату всем, кто будет отдыхать, обещают сохранить.

– За работником сохраняется заработная плата в том же объеме, как если бы они полностью отработали рабочее время при повременной оплате труда, либо выполнили норму при сдельной оплате, – пояснила директор департамента областного минтруда Марина Хамова. – Также не допускается перенос выплаты зарплаты.