Омичам пообещали сохранить зарплату на время ноябрьских нерабочих дней

Зарплату обещали сохранить всем отдыхающим. Правда, каким образом заставят это сделать руководство частных организаций, не сообщается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 25 октября, прошла пресс-конференция, организованная региональным минтруда и посвященная предстоящим нерабочим дням. Как почти по всей стране, в Омской области их будет девять – с 30 октября по 7 ноября включительно.

Там, где полный локдаун обеспечить не получится из-за технических особенностей производства, придется снизить до минимума число работающих очно сотрудников. При этом зарплату всем, кто будет отдыхать, обещают сохранить.

– За работником сохраняется заработная плата в том же объеме, как если бы они полностью отработали рабочее время при повременной оплате труда, либо выполнили норму при сдельной оплате, – пояснила директор департамента областного минтруда Марина Хамова. – Также не допускается перенос выплаты зарплаты.