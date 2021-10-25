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Общество25 октября 2021 8:53

На улицах Омска появятся почти 2000 энергосберегающих светильников

Их установят до конца года
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омские улицы будут освещать почти 2000 новых светильников.

Омские улицы будут освещать почти 2000 новых светильников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро Омск станет немного светлее. Этому поспособствуют новые энергосберегающие светильники, которые устанавливают сейчас на 23 улицах. В некоторых местах работы уже закончены, а где-то еще продолжаются, но по контракту 1 981 новый светильник АО «Омскэлектро» должны установить до 25 декабря 2021 года.

Сейчас рабочие заканчивают их установку.

Сейчас рабочие заканчивают их установку.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- После замены осветительных приборов экономия электрической энергии составит 885 тыс. кВт/час в год. Технология диммирования позволит дополнительно снизить потребление электрической энергии ночью на 30 %, — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Владимир Шнипко.

Работы по установке новых светильников проводятся в рамках подготовки к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.