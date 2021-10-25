В Омске за 20 миллионов ДОСААФ продает историческое здание

Автошкола находится в здании купеческого особняка. оно признано объектом культурного наследия. Фото: 2ГИС Омск

Омский ДОСААФ решил продать еще одно свое здание. Весной этого года организация уже продавала здание гостиницы на Левом берегу. Сейчас решили продать здание по адресу улица Учебная дом 82. Там находилась автошкола, гараж и земельный участок. Площадь самого здания составляет 762,1 квадратный метр, площадь гаража – 209,9 квадратов, а земельного участка – 1634 квадратных метра. Все это ДОСААФ готов уступить за 20,42 миллиона рублей.

Здание автошколы также является памятником истории и культуры, таковым его признали омские власти еще в мае 2002 года. Заявки на аукцион принимают до 22 октября, а сама процедура назначена на 12 ноября.