Омский торговый комплекс «Маяк» накажут за громкую рекламу

Администрации ТК "Маяк" грозит крупный штраф. Фото: 2gis.ru

Проблемы с антимонопольщиками возникли у администрации ТК "Маяк", который расположен на Левом Берегу. УФАС возбудил производство после распространения торговым комплексом громкой звуковой рекламы.

О различных акциях и товарах сообщалось через динамик, установленный на крыльце торгового здания. Но делать это с августа запрещено - в федеральном законе "О рекламе" произошли изменения. Однако в руководстве ТК "Маяк" это не учли. И, судя по всему, кто-то из омчией пожаловался на навязчивую и громкую рекламу в УФАС. Теперь "Маяку" грозит крупный штраф.

- Звуковая реклама распространялась в адрес неопределенного круга лиц и была направлена на привлечение внимания к деятельности объектов торговли, – рассказали нам в пресс-службе Омского УФАС России.