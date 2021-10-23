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Общество23 октября 2021 5:25

Омский торговый комплекс «Маяк» накажут за громкую рекламу

К делу уже подключились антимонопольщики
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Администрации ТК "Маяк" грозит крупный штраф.

Администрации ТК "Маяк" грозит крупный штраф.

Фото: 2gis.ru

Проблемы с антимонопольщиками возникли у администрации ТК "Маяк", который расположен на Левом Берегу. УФАС возбудил производство после распространения торговым комплексом громкой звуковой рекламы.

О различных акциях и товарах сообщалось через динамик, установленный на крыльце торгового здания. Но делать это с августа запрещено - в федеральном законе "О рекламе" произошли изменения. Однако в руководстве ТК "Маяк" это не учли. И, судя по всему, кто-то из омчией пожаловался на навязчивую и громкую рекламу в УФАС. Теперь "Маяку" грозит крупный штраф.

- Звуковая реклама распространялась в адрес неопределенного круга лиц и была направлена на привлечение внимания к деятельности объектов торговли, – рассказали нам в пресс-службе Омского УФАС России.