В омской мэрии объяснили, что происходит с деревьями у остановки «Детский мир»

Рабочие начали устанавливать новые ограждения. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Тревогу у омичей вызвали дорожные рабочие, которые сегодня появились у остановки «Детский мир». Летом администрация поделилась с омичами планами обустроить дополнительную остановку на стороне ТЮЗа. Она должна была располагаться прямо напротив Казачьего собора. Такая идея возникла из-за того, что примерно в это место хотели перенести светофор и пешеходный переход с улицы Чкалова.

Тогда омичи отнеслись к предложению отрицательно, ведь для обустройства остановки пришлось бы вырубить деревья, растущие вдоль дороги. В ситуацию вмешалась бывший мэр города Оксана Фадина. Она наложила запрет на вырубку деревьев. Но сегодня утром многие горожане удивились, заметив, рабочих на этом участке. Некоторые предположили, что остановку все же будут ставить, а значит и деревья спилят.

Рубить деревья ради переноса светофора не будут. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В мэрии заверили, что ничего такого делать не планируют. Несмотря на то, что остановку ставить не будут, светофор все же перенесут. Для этого вырубка деревьев не предусмотрена.

- На этом участке в ближайшее время по региональной программе «Безопасность дорожного движения» будет установлен светофор и новые ограждения. Обустройство остановки общественного транспорта здесь не планируется, также не предполагается и снос деревьев. В настоящее время работники подрядной организации готовят основание для установки дорожных ограждений, - рассказали в мэрии.