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Общество22 октября 2021 8:15

У омского аэропорта срубят облепиху, чтобы избежать столкновений самолетов и птиц

Решение одобрила «зеленая комиссия»
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Птицы вблизи аэропорта могут стать причиной серьезной трагедии. Фото: Цуприк Евгенийй

Птицы вблизи аэропорта могут стать причиной серьезной трагедии. Фото: Цуприк Евгенийй

Накануне в Омске прошло заседание «зеленой комиссии», которая одобрила вырубку кустов облепихи неподалеку от аэропорта. Об этом просили как сам аэропорт, так и транспортная прокуратура.

Чтобы принять взвешенное решение, на заседание комиссии пригласили и специалистов-орнитологов из Омского педагогического университета. Они поддержали просьбу о сносе деревьев .

- Облепиха образует непроходимые заросли, которые стали богатой кормовой базой для птиц. Это привлекает породы птиц, опасных для самолетов, в осенне-зимний период в районе аэропорта наблюдается концентрация некоторых видов врановых и дроздовых, голубя сизого, скворца обыкновенного и серой куропатки, кстати, последняя в зарослях облепихи обустраивает гнезда, - отметили эксперты.

Также представители аэропорта отметили, что за последние два года произошло три случая столкновения птиц и самолетов. Большинство из них было именно с куропатками. Попадание птиц в двигатели самолетов может привести к трагедии. Выслушав все доводы, члены «зеленой комиссии» выдали разрешение на вырубку облепихи.