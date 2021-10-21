В Омской области выявили бешенство у коров

В Омской области бешенством заразились коровы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области в 2021 году довольно часто выявляют очаги бешенства. С начала года в регионе нашли 22 случая вируса у животных.

В Россельхознадзоре сообщили еще об одном случае заражения в деревне Нижняя Омска в Нижнеомском районе. Там бешенство нашли у коров. В деревне из-за этого ввели карантин. Этот случай стал 23 в Омской области с начала года. Для сравнения, в прошлом году нашли всего 16 случаев заражения животных.

- Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные – лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях – бродячие собаки и кошки, - отмечают в Россельхознадзоре.