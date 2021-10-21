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Происшествия21 октября 2021 9:42

В Омской области уголовник задушил и скинул в колодец соседа, который пожаловался на него в полицию

Этим он лишь существенно увеличил себе срок заключения
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Агрессивного сельчанина приговорили к 9 годам колонии.

Агрессивного сельчанина приговорили к 9 годам колонии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в Кормиловском районе. Местный житель напился, вспомнил прошлые обиды и отправился мстить своему знакомому – за то, что тот написал на него заявление в полицию.

Сельчанин сначала избил свою жертву, потом задушил и скинул труп в колодец.

– По результатам рассмотрения уголовного дела, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет в колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе Кормиловского суда.